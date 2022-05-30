Гости фестиваля в сквере на Хачатуряна отведают блюда из морепродуктов

В Москве продолжается фестиваль «Рыбная неделя», в том числе и в районе Отрадное. Гости гастрономического праздника могут не только отведать блюда, приготовленные по необычным рецептам, но также посетить мастер-классы и послушать музыкантов.
В Москве продолжается фестиваль «Рыбная неделя», в том числе и в районе Отрадное. Гости гастрономического праздника могут не только отведать блюда, приготовленные по необычным рецептам, но также посетить мастер-классы и послушать музыкантов.
Свежие комментарии