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  • Павел К
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Гости фестиваля в сквере на Хачатуряна отведают блюда из морепродуктов

Гости фестиваля в сквере на Хачатуряна отведают блюда из морепродуктов

В Москве продолжается фестиваль «Рыбная неделя»,  в том числе и в районе Отрадное. Гости гастрономического праздника могут не только отведать блюда, приготовленные по необычным рецептам, но также посетить мастер-классы и послушать музыкантов.

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