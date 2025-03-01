В Москве работает избирательный участок для граждан Абхазии

В Москве успешно начал работу избирательный участок, на котором граждане Абхазии могут проголосовать во 2-м туре досрочных президентских выборов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главу экстерриториального избиркома Беслана Кобахию.
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