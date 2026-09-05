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Татарстанда планлаштырылган торакның 90 проценты сафка бастырылган

Татарстанда планлаштырылган торакның 90 проценты сафка бастырылган

Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа бүгенге көнгә 90 процентка үтәлгән – планлаштырылган 3 миллион 175 мең квадрат метрның 2 миллион 843 мең квадрат метры файдалануга тапшырылган.

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