Это подстановка: основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила мужа во лжи после объявления о разводе

Татьяна Бакальчук — самая богатая женщина в России. Ровно 20 лет назад, в 2004 году, бизнесвумен вместе с мужем Владиславом основали интернет-магазин Wildberries, который стал супер-популярным только в последние несколько лет.
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