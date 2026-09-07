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temapenza

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Кошка таскает пищу из собачьей миски: как неизменная замена корма наносит удары по системам питомцев

Что будет, если отдать собаке кошачий корм, который остался после ужина любимчика, либо угостить кошку собачьими гранулками? С виду они похожи, на этикетках – набор обычных слов, стоимость практически однообразная.

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