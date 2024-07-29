Подмосковные школьники встретились с Героем России Владиславом Головиным

Школьники Подмосковья встретились и пообщались с Героем России Владиславом Головиным. Мероприятие прошло в рамках акции «Служу Отечеству» при поддержке российского общества «Знание» и фонда «Защитники Отечества».
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