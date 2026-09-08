В Америке запустили плавучий ж/д мост через озеро Вашингтон

Строительство пассажирской линии лёгкого метро по плавучему мосту через озеро Вашингтон стало инженерным вызовом, который многие считали почти невыполнимым.
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