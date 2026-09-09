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Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Андре Проново

Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Андре Проново

Бывший канадский нападающий Андре Проново ушел из жизни 8 сентября в возрасте 90 лет.Бывший канадский нападающий Андре Проново ушел из жизни 8 сентября в возрасте 90 лет.

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