Песков: Если Зеленский хочет провести переговоры, пусть приезжает в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное заявление Зеленского о возможной встрече с Владимиром Путиным.
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в принципе правильно предложили. чего тянуть кота за причиндалы ,хоть завтра смогут принять,вот только придётся побриться и в костюм влезть,а это западло .....