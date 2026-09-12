НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

327 подписчиков

Песков: Если Зеленский хочет провести переговоры, пусть приезжает в Москву

Песков: Если Зеленский хочет провести переговоры, пусть приезжает в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередное заявление Зеленского о возможной встрече с Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя andrei pavlov
andrei pavlov

в принципе правильно предложили. чего тянуть кота за причиндалы ,хоть завтра смогут принять,вот только придётся побриться и в костюм влезть,а это западло .....