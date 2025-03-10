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В США заявили, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

В США заявили, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Сценарий событий, при котором Украина в обозримой перспективе смогла бы вернуться к границам 2014 года, является крайне маловероятным, заявил глава Государственного департамента США 10 марта в комментарии журналистам во время полета в Саудовскую Аравию.

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