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Почему у взрослых нет новогоднего настроения, а у детей — есть

Почему у взрослых нет новогоднего настроения, а у детей — есть

С возрастом каждый человек начинает замечать, что все слабее ощущает «новогоднее настроение». Любование огнями гирлянд, наслаждение сладостями, ожидание чуда и другие атрибуты предновогоднего времени куда-то пропадают.

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