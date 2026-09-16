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Пятый канал

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Устала ухаживать: в Липецкой области женщину осудили за убийство бабушки-инвалида

Устала ухаживать: в Липецкой области женщину осудили за убийство бабушки-инвалида

Жительница Тербунского округа Липецкой области получила 12 лет и шесть месяцев колонии общего режима за избиение 76-летней бабушки-инвалида, после которого пожилая женщина скончалась.

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