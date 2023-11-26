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Просветов одержал 2-ю победу в сезоне НХЛ. Вратарь «Колорадо» отразил 30 бросков «Калгари» из 31

24-летний россиянин отразил 30 бросков из 31 в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:1). Его признали 3-й звездой встречи.

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