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Задание от Стеши: “а ты точно знаешь, где что в группе

Задание от Стеши: “а ты точно знаешь, где что в группе

Мяу – мяу! Стеша на связи – пушистая проверочка для всех!Готовы проверить свою навигацию по группе или будете блуждать, как котята в темноте? Что нужно сделать:1 найди 3 разных интересных “Точки Навигации” в нашей группе – покажи, что ты в теме!Это может быть:Ссылка на полезный пост (например, где найти отзывы, рецепты, задания, магазин Стеши, важные посты и т.

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