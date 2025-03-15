Задание от Стеши: “а ты точно знаешь, где что в группе

Мяу – мяу! Стеша на связи – пушистая проверочка для всех!Готовы проверить свою навигацию по группе или будете блуждать, как котята в темноте? Что нужно сделать:1 найди 3 разных интересных “Точки Навигации” в нашей группе – покажи, что ты в теме!Это может быть:Ссылка на полезный пост (например, где найти отзывы, рецепты, задания, магазин Стеши, важные посты и т.