Уходя Байден освятил своей подписью пару крупных гадостей России

Как сообщает принадлежащее основателю «Амазон» Джеффйу Безосу издание The Washington Post со ссылкой аж на четырех конфидентов в Белом доме, уходящий с поста президент США Джо Байден в последние недели пребывания в должности думает над введением серьезных санкций против энергетического сектора РФ.