Бортников обвиняет разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»

d demyr150648 Тов. Бортников! Чего кивать на разведку противника. Сделайте что-то сами: расстреляйте их Раду в полном составе, их ведущих операторов, подорвите логистически важные объекты. Не надо кивать на врагов. Вы что хотите, чтобы они нас ... любили? Нанесите им урон на порядок выше! Вот это ответ, чтобы повадно не было! Буду Вами гордиться! А если разведка у них такая гадкая, так ликвидируйте ее руководство. Не надо быть кабинетным генералом: вперед, в поле!

ч чвсатпкьл Раз подробностей нет то что здесь обсуждать.🤣😂