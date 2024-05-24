Глава ФСБ Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в «Крокусе» Заказчики теракта в «Крокусе» хотели испортить отношения стран СНГ, заявил Бортников.
Бортников обвиняет разведку Украины в причастности к теракту в «Крокусе»
Комментарии
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d
demyr150648
Тов. Бортников! Чего кивать на разведку противника. Сделайте что-то сами: расстреляйте их Раду в полном составе, их ведущих операторов, подорвите логистически важные объекты. Не надо кивать на врагов. Вы что хотите, чтобы они нас ... любили? Нанесите им урон на порядок выше! Вот это ответ, чтобы повадно не было! Буду Вами гордиться! А если разведка у них такая гадкая, так ликвидируйте ее руководство. Не надо быть кабинетным генералом: вперед, в поле!
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14 час.
ч
чвсатпкьл
Раз подробностей нет то что здесь обсуждать.🤣😂
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11 час.
Аудрюс
Во блин! Ну какой украинский след то? Вы еще напишите, что украинские вооруженные силы, опираясь на экономическую мощь своей страны, противостоят вооруженным силам РФ! Следы не на Украину ведут а к англосаксам! Может уже пора понять, что страны НАТО, во главе с США, это заказчики, как в заказных убийствах, где есть заказчик и есть исполнитель! И в этих убийствах следствие больше интересует не исполнитель, а заказчик! Ну устраним одного исполнителя, заказчик найдет второго... По расчетам это будут поляки, нет?
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4 час.
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