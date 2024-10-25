Посетительнице МФЦ в Щукине испортили паспорт и настроение

Мало кому при жизни удается увидеть в своем паспорте печать «гражданин умер». Посетительнице МФЦ в Щукине это «удалось», – вместо печати о разводе сотрудница центра госуслуг в Щукине случайно поставила ей в паспорт печать о смерти.
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