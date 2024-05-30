Жителей региона приглашают принять участие в опросе общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Жителей региона приглашают принять участие в опросе общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».