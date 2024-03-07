Военный эксперт рассказал о принципах работы «Выжигателя»

Военный эксперт Леонков заявил о секретности характеристик «Выжигателя» У таких комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), как «Выжигатель», характеристики обычно находятся под грифом секретности, однако принципы работы антидроновых ружей примерно одинаковы, рассказал в беседе с «Лентой.