Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел первую встречу с новым составом Совета активной молодежи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 марта, ФедералПресс. Первая встреча мэра Екатеринбурга Алексея Орлова с обновленным составом Совета активной молодежи состоялась на площадке Уральского государственного лесотехнического университета.
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