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19-летний приморец обманул пенсионеров более чем на 2 миллиона рублей

19-летний приморец обманул пенсионеров более чем на 2 миллиона рублей

19-летний житель города Лесозаводска Приморского края предстанет перед судом. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного, а также особо крупного ущерба гражданину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.

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