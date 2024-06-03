19-летний приморец обманул пенсионеров более чем на 2 миллиона рублей

19-летний житель города Лесозаводска Приморского края предстанет перед судом. Ему вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного, а также особо крупного ущерба гражданину, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморского края.
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