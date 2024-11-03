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Царьград

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"Герани" кружили над Киевом. Русские сменили тактику. Введён круглосуточный режим

Русские бойцы сменили тактику, и теперь введён круглосуточный режим. Украинской ПВО будет ещё сложнее.

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