Канцлер Германии Фридрих Мерц, выйдя к журналистам в Киеве, рассказал, что действия России виноваты в его рекордно низких рейтингах в родной стране: «Российские сети и их пособники в Германии распространяют систематическую дезинформацию.
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Смешно слышать такие слова от канцлера Германии. Карикатура какая-то на канцлера. Во всём, что Мерц делает оказывается виновата Россия, а свой народ, который оценил его работу в 18% он видимо считает плебеями, которых нужно ограбить до нитки ради вора Зеленского, не забыв и себя любимого, а иначе как объяснить его любовь к Украине.