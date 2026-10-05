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Аргументы недели

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Мерц в Киеве объяснил свои низкие рейтинги действиями России

Мерц в Киеве объяснил свои низкие рейтинги действиями России

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выйдя к журналистам в Киеве, рассказал, что действия России виноваты в его рекордно низких рейтингах в родной стране: «Российские сети и их пособники в Германии распространяют систематическую дезинформацию.

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Svetlana Kuzmina

Смешно слышать такие слова от канцлера Германии. Карикатура какая-то на канцлера. Во всём, что Мерц делает оказывается виновата Россия, а свой народ, который оценил его работу в 18% он видимо считает плебеями, которых нужно ограбить до нитки ради вора Зеленского, не забыв и себя любимого, а иначе как объяснить его любовь к Украине.