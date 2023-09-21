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Как правильно использовать желатин. Как правильно развести пищевой желатин - правила и пропорции

Как правильно использовать желатин. Как правильно развести пищевой желатин - правила и пропорции

Без него очень затруднительно приготовить многие блюда: холодец, мармелад, желе, крем. Вы уже догадались о чем мы? Конечно же, о желатине!ЖелатинЖелатин – прозрачная вязкая жидкость, не имеющая ни цвета, ни запаха, ни вкуса.

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