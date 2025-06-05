Сможет ли канцлер ФРГ убедить Трампа продолжить поддержку Киева?

Фридрих Мерц в Вашингтоне встречается с президентом США Канцлер ФРГ в Вашингтоне проведет переговоры с Дональдом Трампом Канцлер Германии Фридрих Мерц посетит США на фоне растущего напряжения в отношениях ЕС и Америки и угроз новых тарифов на европейские товары.
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