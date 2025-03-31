В Подмосковье дачников-шашлычников будут ловить при помощи дронов

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности от 15 до 30 тысяч рублей.МЧС в Московской области будет с воздуха мониторить усадьбы дачников, лесные и парковые массивы на предмет предупреждения возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности.
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