В Подмосковье дачников-шашлычников будут ловить при помощи дронов

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности от 15 до 30 тысяч рублей.МЧС в Московской области будет с воздуха мониторить усадьбы дачников, лесные и парковые массивы на предмет предупреждения возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности.