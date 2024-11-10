Шапша рассказал, сколько денег направят на развитие калужского села

Калужский губернатор встретился с руководителем областного Минсельхоза Александром Ефремовым, подведя предварительные итоги годаКалужский губернатор встретился с руководителем областного Минсельхоза Александром Ефремовым, подведя предварительные итоги года.
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