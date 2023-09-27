Спецпредставитель ООН Отунбаева призвала к взаимодействию с талибами

Спецпредставитель Организации Объединенных Наций (ООН) по Афганистану, бывший президент Киргизии Роза Отунбаева заявила о необходимости дальнейшего сотрудничества международного сообщества с лидерами «Талибана»*, назвав главной проблемой отсутствие взаимного доверия.
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