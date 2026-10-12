Новосибирский ЦУМ огородили строительным забором

Здание Центрального универсального магазина на Вокзальной магистрали в Новосибирске, построенное в 1967 году, с начала 2026 года окончательно закрыли м начали готовить к сносу.
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