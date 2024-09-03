Volkswagen может закрыть свои заводы в Германии – они не выдерживают конкуренции с китайцами

Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю рассматривает возможность закрытия заводов в Германии, поскольку собирается еще больше сократить расходы на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.
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