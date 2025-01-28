Небензя: Россия использует все возможности для стабилизации в ДР Конго

Урегулировать ситуацию можно только в результате политической договоренности Россия будет использовать «все возможности» для того, чтобы остановить эскалацию в ДРК и восстановить перспективу дипломатического урегулирования, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
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