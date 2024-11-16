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Царьград

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Названа причина смерти Светланы Светличной

Названа причина смерти Светланы Светличной

Рассказываем, что стало причиной смерти легенды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной.Стала известна причина смерти известной русской актрисы Светланы Светличной, которая скончалась сегодня утром в больничной палате.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
старость стала причиной  .  что за идиотские намеки
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16 час.

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