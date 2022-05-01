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«Чтобы противостоять «Зениту», нужна последовательная работа, а не тренерская чехарда у конкурентов»

«Чтобы противостоять «Зениту», нужна последовательная работа, а не тренерская чехарда у конкурентов»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал чемпионство «Зенита». 30 апреля «Зенит» обыграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в РПЛ.

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