Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России

Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России

Поведение президента США в украинском конфликте — лучший индикатор успехов России на фронте и в тылу.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;сигнал&quot; типа &quot;пора делить&quot;? т.е. Россия борется, гегемон зарабатывает на конфликте бабки, подходит время делить то, что по праву принадлежит России?.. ну не &quot;красавцы&quot;?
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1 м.
Игорь Кузнецов
Как-то странно выходит - пишут &quot;внушить Трампу, что и Россия — легкая добыча&quot; так просто на основе &quot;картинок&quot; в соцсетях? Неужели в США нет военных аналитиков, которые обладают достоверной информацией? Политтехнологи могут что-то &quot;наговаривать&quot; о &quot;волне недовольства&quot; в России из-за кризиса с отпуском гражданам топлива на АЗС, но ведь есть реалии - ситуацию выправляют. О передачи лицензии - дам, не дам. Есть причина усилить удары по промобъектам на Украине, хотя все понимают - это очередная риторика Трампа чтобы показать что не отказывается от помощи киевскому режиму.
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1 м.
лм
людмила мишенкова
Ой, нас похвалили 😂
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1 м.