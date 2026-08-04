Игорь Кузнецов

Как-то странно выходит - пишут "внушить Трампу, что и Россия — легкая добыча" так просто на основе "картинок" в соцсетях? Неужели в США нет военных аналитиков, которые обладают достоверной информацией? Политтехнологи могут что-то "наговаривать" о "волне недовольства" в России из-за кризиса с отпуском гражданам топлива на АЗС, но ведь есть реалии - ситуацию выправляют. О передачи лицензии - дам, не дам. Есть причина усилить удары по промобъектам на Украине, хотя все понимают - это очередная риторика Трампа чтобы показать что не отказывается от помощи киевскому режиму.