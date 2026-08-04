Поведение президента США в украинском конфликте — лучший индикатор успехов России на фронте и в тылу.
Вы побеждаете: Трамп послал ясный сигнал России
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
"сигнал" типа "пора делить"? т.е. Россия борется, гегемон зарабатывает на конфликте бабки, подходит время делить то, что по праву принадлежит России?.. ну не "красавцы"?
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1 м.
Игорь Кузнецов
Как-то странно выходит - пишут "внушить Трампу, что и Россия — легкая добыча" так просто на основе "картинок" в соцсетях? Неужели в США нет военных аналитиков, которые обладают достоверной информацией? Политтехнологи могут что-то "наговаривать" о "волне недовольства" в России из-за кризиса с отпуском гражданам топлива на АЗС, но ведь есть реалии - ситуацию выправляют. О передачи лицензии - дам, не дам. Есть причина усилить удары по промобъектам на Украине, хотя все понимают - это очередная риторика Трампа чтобы показать что не отказывается от помощи киевскому режиму.
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1 м.
лм
людмила мишенкова
Ой, нас похвалили 😂
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1 м.
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