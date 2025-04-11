50 человек погибли в Индии из-за ударов молний

ЧП случилось на востоке страны в штате Бихар, сообщило агентство PTI. Согласно заявлению, опубликованному канцелярией главного министра штата, в округе Наланд погибли 18 человек, ещё несколько стали жертвами бури в других округах.
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