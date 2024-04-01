28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках. К такому выводу пришли эксперты МТС RED, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, проанализировав результаты тренировочных фишинговых рассылок, проведенных в первом квартале 2024 года в Приморском крае и других регионах России.