28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках. К такому выводу пришли эксперты МТС RED, дочерней компании МТС в сфере кибербезопасности, проанализировав результаты тренировочных фишинговых рассылок, проведенных в первом квартале 2024 года в Приморском крае и других регионах России.
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