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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейпциг» разрешил Диоманде вылететь в Мадрид. Вингер переходит в «Реал» за 125+15 млн евро

«Реал» и « РБ Лейпциг » завершают трансфер Яна Диоманде . Немецкий клуб разрешил вингеру вылететь в Мадрид для прохождения медосмотра и подписания контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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