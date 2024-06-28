Несколько слов о «государственной дуре» и о Государственной думе

Анатолий Витушкин Мнение о никчемности Государственной Думы давно бродит в народе. Собственного законопроизводства практически нет, раздута численно до невобразимых размеров с огромным обслуживающим персоналом, жируют на установленных самими себе денежных содержаниях, что ложится не малым бременем на госбюджет, представляемые необходимые обществу законопроекты муссируют годами. Давно назрела новая перестройка.

Владимир Балаев Это Дума своими бездумными решениями оскорбляет народ, не решая вовремя и правильно архиважные для народа проблемы, не совершенствуя законы необходимые на сегодняшний день, они словно живут во вчерашнем. Не понимая что теряют связь с народом их избравшим... Народ как раз за Бастрыкина и Белоусова действительно решающих насущные проблемы незамедлительно.