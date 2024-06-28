БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Несколько слов о «государственной дуре» и о Государственной думе

Несколько слов о «государственной дуре» и о Государственной думе

Напрасно спикер Думы Вячеслав Володин так близко к сердцу принял слова Александра Бастрыкина про «государственную дуру» — он лучше знает, как в народе называют это высокое собрание, очень часто не отражающее чаяний народа.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Мнение о никчемности Государственной Думы давно бродит в народе. Собственного законопроизводства практически нет, раздута численно до невобразимых размеров с огромным обслуживающим персоналом, жируют на установленных самими себе денежных содержаниях, что ложится не малым бременем на госбюджет, представляемые необходимые обществу законопроекты муссируют годами. Давно назрела новая перестройка.
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3 час.
Владимир Балаев
Это Дума своими бездумными решениями оскорбляет народ, не решая вовремя и правильно архиважные для народа проблемы, не совершенствуя законы необходимые на сегодняшний день, они словно живут во вчерашнем.  Не понимая что теряют связь с народом их избравшим...  Народ как раз за Бастрыкина и Белоусова действительно решающих насущные проблемы незамедлительно.
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Вадим Карепов
ЕдРо себя дискредитировала окончательно и если случится вооружённый мятеж иностранных &quot;ценных&quot; Специалистов, то депутатов ждёт расплата и жестокая от своих избирателей, хотя мы их и не избирали к сожалению....
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