Курица или индейка: какое мясо полезнее?

Вареная куриная грудка и филе индейки на пару — самая фотографируемая еда в инстаграме фитнес-звезд. Мясо обеих птиц считается полезным продуктом среди людей, которые ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом.
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