Бледанс одобрила невесту старшего сына, живущего в Израиле

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что ее старший сын Николай наладил личную жизнь в Израиле. Эвелина Блёданс поделилась информацией о жизни своего старшего сына Николая, который предпочел уехать из России.
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