В администрации одного из городов ХМАО прошли обыски по делу о коррупции

В мэрии Нижневартовска прошли обыски. По данным источников, следственные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о коррупции, фигурантом которого стал заместитель директора «Спортивной школы олимпийского резерва» Денис Белевич.
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