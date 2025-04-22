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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билал Эрдоган: «Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания»

Эрдоган-младший является главой Всемирной конфедерации этноспорта.  — Вы хорошо знаете мир большого спорта, как вы относитесь к вопросу возвращения России на Олимпийские игры? — Если спорт действительно призван преодолевать границы, служить делу мира, то он не должен быть политизирован.

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