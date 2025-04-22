Билал Эрдоган: «Недопуск спортсменов к международным состязаниям по политическим мотивам не способствует укреплению мира и взаимопонимания»

Эрдоган-младший является главой Всемирной конфедерации этноспорта. — Вы хорошо знаете мир большого спорта, как вы относитесь к вопросу возвращения России на Олимпийские игры? — Если спорт действительно призван преодолевать границы, служить делу мира, то он не должен быть политизирован.