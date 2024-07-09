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Ширер об игре Дембеле против Испании: «Усман виноват больше всех. Он раз за разом подавал в руки вратарю с перспективных точек. Даже меня это злило – представьте чувства его партнеров»

Ширер об игре Дембеле против Испании: «Усман виноват больше всех. Он раз за разом подавал в руки вратарю с перспективных точек. Даже меня это злило – представьте чувства его партнеров»

«Дембеле, пожалуй, виноват больше всех в том смысле, что расточительно относился к своим моментам, когда оказывался на перспективной позиции.

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