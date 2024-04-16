13-й российский вратарь сыграл в нынешнем сезоне НХЛ, это новый рекорд

Георгий Романов стал тринадцатым российским вратарём, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ. Ранним утром 16 апреля в Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сан-Хосе Шаркс».
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