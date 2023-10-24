Объем закупок у МСП-поставщиков достиг рекордных 4 трлн рублей

Объем закупок крупнейших заказчиков у малых и средних предприятий-поставщиков по итогам трех кварталов этого года достиг рекордной суммы в почти 4 трлн рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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