Минобороны России: военнослужащие по частичной мобилизации могут получить надбавки

Военнослужащие, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, смогут получать дополнительные выплаты, включая надбавки за особые условия военной службы, заявил представитель финансового блока Министерства обороны РФ Сергей Микищенко.
Военнослужащие, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, смогут получать дополнительные выплаты, включая надбавки за особые условия военной службы, заявил представитель финансового блока Министерства обороны РФ Сергей Микищенко.
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