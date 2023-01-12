Дакар-2023. Лусиано Бенавидес выиграл 11-й этап в классе мотоциклов, Хоус возглавил гонку

В Саудовской Аравии проходит 11-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» (Шейба – Руб-эль-Хали). Лусиано Бенавидес оказался быстрейшим в классе мотоциклов, а лидером общего зачета вновь стал Скалер Хоус, сместивший Кевина Бенавидеса.
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