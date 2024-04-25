Психолог Лысакова объяснила, о чем может свидетельствовать фраза «дожить до майских»

Это может говорить о выгорании Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в интервью «Радио Sputnik» рассказала, почему завышенные ожидания от майских праздников – повод пересмотреть образ жизни и график работы.
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