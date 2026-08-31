2026 awards calendar: When are the Emmys, VMAs, CMAs and more?

The Emmys and MTV Video Music Awards arrive in September, followed by the Billboard Latin Music Awards, Daytime Emmys, Latin Grammys and CMA Awards.
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