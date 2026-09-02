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Царьград

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Фламенго обвинил «Динамо» в безответственности за срыв трансферов

Фламенго обвинил «Динамо» в безответственности за срыв трансферов

Бразильский «Фламенго» раскритиковал «Динамо» за срыв трансфера Гонсало Платы. Игрок прибыл в Москву, но не прошел медицинский осмотр.

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